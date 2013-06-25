港报社评：推“Q唛”团购，稳消费信心--星岛日报6月25日

一家相当多港人光顾过的网上团购企业，遭供应商指迟迟没有偿付货款，即时停止供货。供应商打算委托收数公司追讨款项，还叫付了款未收货的市民，自行与团购公司交涉。消费者委员会接到团购投诉一年激增三倍之际，今次事件令人关注消费者光顾团购服务的保障。

究竟今次事件是团购公司财政周转欠灵活，还是单纯企业之间的钱银纠纷，外间无从得知。本港没有机构像规管旅行社般，可以查帐来保障消费者，由于缺乏透明度，对消费者信心和公司营运都有负面影响。

消委会去年接获2千多宗针对团购服务的投诉，个案增长之快冠绝其他行业。去年修订的《商品说明条例》，将于下月19日生效。虽然条例并非单独针对团购，不过当局寄望其中部分条文，可以有助打击团购涉及的不良营商手法，违例者最高可判罚50万元和入狱1年。

不少团购网站是在海外注册，究竟法例对规范本港团购经营有多大效力，尚待验证。海峡两岸在保障团购消费者方面，并非单靠严刑峻法打击阻吓，还推出类似本港“Q唛”的认证制度，鼓励商号。

团购和旅行团一样，消费者都要预缴费用。本港透过发牌制度规管旅行社，可以停牌处分以不良手法经营者，政府甚至有权对怀疑周转不灵的旅行社查帐，避免旅行社大量收客后倒闭。政府和业界可以研究试行自愿参加的认证制度，提高商誉和稳定消费者信心，促进团购服务健康发展。(A06)