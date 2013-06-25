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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 09:28 BJT

中国公开市场：今日将不进行任何操作--业内人士

路透上海6月25日 - 业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。

上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。(完)

**央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)

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