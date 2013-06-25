全球金市：金价微幅上涨，因美联储官员淡化结束刺激政策忧虑

上周三，美联储主席贝南克释放迄今最明确信号，表示美联储正考虑削减每月850亿美元的购债计划。

周一，美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔表示，在过去几日大肆打压股市和债市的投资者认为，美联储收紧政策的倾向变得比上周会议前更强烈，而这种看法是错误的。ID:nL3S0F03XI]

达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，即使今年开始撤除刺激举措，美联储实行的仍然是偏于宽松的政策。

随着短期利率下跌，市场对中国银行系统出现信贷紧缩的担忧周一得到缓解。有媒体报导称，中国央行表示市场资金充足，但银行需要改善现金管理并控制贷款。

印度最大的珠宝商联盟已呼吁其成员停止出售金条和金币，此部分业务约占其总业务的35%。印度政府也已减少进口黄金，并削减日益膨胀的经常帐赤字。

汇丰控股将2013年黄金预估价从每盎司1,542美元下调至1,396美元，2014年黄金预估价从每盎司1,600美元下调至1,435美元，因美联储料将削减刺激计划和中国增长前景疲弱。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust周一表示，其黄金持仓量下降0.43%至985.73吨，为逾四年来最低水平。(完)

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