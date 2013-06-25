《香港重要政经日程》--6月25日-7月2日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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==================今日重要政经消息================== 6月25日（周二）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 世界信用评级集团(UCRG)新闻发布会。
-- 汇汉控股 公布年报。
-- 泛海酒店 公布年报。
-- 泛海集团 公布年报。
-- 凯联国际酒店 公布年报。
-- 大家乐集团 公布年报。
-- 普汇中金国际 公布年报。
-- 俊和发展集团 公布年报。
-- 高银地产 公布年报。
-- 龙昌 公布年报。
-- 威高国际 公布年报。
--09:00 交通银行 于上海举行股东周年大会。
--09:00 青岛啤酒 于青岛举行股东周年大会。
--09:00 上海电气 于上海举行股东周年大会。
--10:00 新华保险 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国森林 于北京举行股东周年大会。
--10:30 上海证大房地产 股东周年大会。
--11:00 信达国际控股 股东周年大会。
--11:00 荣丰国际 股东周年大会。
--11:00 I.T 股东周年大会。
--14:30 港龙航空行政总裁与传媒茶聚。
*--14:30 标准普尔中国银行业电话会议。
*--14:30 翠华 全年业绩记者会。
--15:00 星美国际 股东特别大会。
--15:00 中能控股 股东周年大会及股东特别大会。
*--16:00 大家乐 全年业绩记者会。
--16:30 文化地标投资 股东特别大会。
--16:30 香港5月进出口数据。
==================近期重要政经消息==================
6月26日（周三）
-- 伦敦金属交易所(LME)2013年亚洲年会。
-- 波司登 公布年报。
-- 昌明投资 公布年报。
-- 中国燃气 公布年报。
-- 中国水务 公布年报。
-- 英发国际 公布年报。
-- 香港兴业国际 公布年报。
-- 六福集团 公布年报。
-- 现代美容 公布年报。
-- 新世纪集团 公布年报。
-- 百德国际 公布年报。
-- 神州资源 公布年报。
-- 创维数码 公布年报。
--09:00 中国东方航空股份 于上海举行股东周年大会。
--09:00 大唐发电 于北京举行股东周年大会。
--09:00 长城汽车 于河北保定举行股东特别大会。
--09:30 中国中铁 于北京举行股东周年大会。
--09:30 中铝矿业国际 于北京举行股东周年大会。
--10:00 广州药业 于广州举行股东周年大会。
--14:30 珠海控股投资 股东周年大会。
--15:00 中国云锡矿业 股东周年大会。
*--15:00 机场管理局2012/13年度财务汇报记者会。
*--16:30 大快活 全年业绩记者会。
*--17:30 中国燃气 全年业绩记者会。
6月27日（周四）
-- 亚洲煤业 公布年报。
-- 卓高国际 公布年报。
-- 中国置业投资 公布年报。
-- 中国资源交通 公布年报。
-- 富士高实业 公布年报。
-- 汉国置业 公布年报。
-- 香港食品投资 公布年报。
-- 力宝 公布年报。
-- 慕诗国际 公布年报。
-- 保兴资本 公布年报。
--09:30 中国铝业 于北京举行股东周年大会。
--10:00 中国诚通发展集团 股东周年大会。
*--14:30 安永IPO市场记者会。
--15:00 六福集团 半年报记者会。
--16:00 中国星集团 股东周年大会。
6月28日（周五）
-- 公布5月份货币统计数字。
-- 公布外汇基金总资产。
-- 中科矿业 公布全年业绩。
-- 远东酒店 公布全年业绩。
-- 金卫医疗 公布全年业绩。
-- 昌兴国际 公布全年业绩。
-- 专业旅运 公布全年业绩。
-- 优派能源 公布全年业绩。
-- 冠华国际 公布全年业绩。
--09:00 中兴通讯 在中国举行特别股东大会。
--09:00 北京首都机场 在中国举行周年股东大会。
--09:00 华电福新能源 在中国举行周年股东大会。
--09:30 中海集运 在中国举行周年股东大会。
*--10:00 ICI Global记者会。
--10:00 大唐新能源 在中国举行周年股东大会。
--10:00 大连港 周年股东大会。
--10:30 旭光新材料 周年股东大会。
--14:00 大成食品 周年股东大会。
--14:30 中国交通建设 在中国举行周年股东大会。
--14:30 中集集团 在中国举行周年股东大会。
--15:00 中国太平保险 周年股东大会。
--15:00 中信资源 周年股东大会。
*6月29日（周六）
--09:00 中国财险 在中国举行周年股东大会。
--11:00 西王糖业 特别股东大会。
*7月2日（周二）
-- 公布5月份零售销售数据。
--11:30 东力实业 特别股东大会。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。(完) (整理 雷美珍)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选