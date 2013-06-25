港报社评：美国恶人先告状，港要有理有节维权--明报6月25日

美国中央情报局前雇员斯诺登离开香港后，美国政府与国会议员大表不满，是否有报复行动，且待观察。严格来说，香港在此事上是受害者，美国若对香港采取后续行动，期望港府和北京中央政府有理有节地维护香港的利益。

美国要求港府对斯诺登发出临时拘捕令后，港府认为华府文件未能全面符合香港法律所需的要求，在此阶段港府无法律依据限制斯诺登离境。故港府处理斯诺登事件，合法和符合程序公义。

香港在斯诺登事件实际上是受害者。在6月6日英国《卫报》揭露美国政府监控行径后，大家才知道斯诺登藏身香港；香港并非主动挑起整件事，其后美国前任虽副总统切尼抹黑斯诺登与中国的关系，但是在事实面前，抹黑做法显得苍白无力。

斯诺登也揭露美国曾经入侵香港的网站，受害者却仍要承受着美国的威胁，是非黑白颠倒之处，莫此为甚。斯诺登离开香港后，美国方面声言有后果，无论如何，美国所说“后果”，将成为悬在香港头上的一把剑，港府要小心翼翼应对，也期望中央政府适时发挥影响力。

斯诺登揭露美国的监控行动，同时戳破香港网络安全有重大隐患。政府应该全面检讨网络安全各个范畴，制订策略应对。

斯诺登甘冒性命危险揭破美国的虚假面具，不过，似乎并无足够力量迫使美国改弦易辙。在斯诺登揭弊后，美国总统奥巴马一直合理化美国行为，而美国的所谓盟国绝大多数连不满也不敢表达，这是以美国为首的国际阵营可悲之处，也揭开了所谓国际秩序的真象。(A02)