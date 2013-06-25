雾霾冲击新加坡与马来西亚经济

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡6月24日 - 如果未来几周印度尼西亚林火导致的雾霾持续，新加坡和马来西亚受到的经济影响可能比16年前的空气污染危机还要大，因旅游业受到影响以及商业成本上升。
新加坡高档购物区和马来西亚知名的海滩度假村都被雾霾笼罩，饭店、名胜以及其他业务已经感觉到雾霾带来的影响。
1997年的空气污染危机持续了大约三个月，导致东南亚国家损失约90亿美元。经济学家和商业人士称，雾霾出现约一周来，损失已经在上升。
“雾霾肯定影响了我们的生意，过去一周销售下降了约40%。但愿情况正在好转，”新加坡商业区销售比萨和意大利面的Goo Wai Chien说道。
未来如何主要取决于雾霾持续多长时间以及风向。新加坡总理李显龙曾表示，雾霾可能持续数周，直到9月或10月苏门答腊干燥季结束。上周末和本周一新加坡雾霾有所缓解。
星展银行经济学家Irvin Seah表示，如果雾霾持续，其整体影响可能比1997年更大。
“1997年的空气污染程度没有这么严重，而且那时旅游业对经济的贡献率也相对低一些。”（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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