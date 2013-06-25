版本:
中国
债券 | 2013年 6月 25日 星期二 09:17 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月25日-7月2日

路透6月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除
特别说明外均为GMT时间。
    
 日期   时间    国家      规模   发行细节
 6/25           美国             两年期公债
 6/25           意大利           零息/BTPEI债券
 6/25           西班牙           三个月及九个月期国库券
 6/26           美国             五年期公债
 6/26           意大利           国库券
 6/27           美国             七年期公债
 6/27           日本             三个月期贴现国库券
 6/27           日本             两年期公债
 6/27           意大利           中长期公债
 7/1    1350    法国             国库券(BTF)
 7/2            日本             10年期公债
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
      
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/D
IARYCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD
/EURCN]
    美国现货公债          英国公债市场              
 
    伦敦美债              东京美债                 [
US/TCN]
    日本公债市场           中国债市                  
 
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|C
EN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#
EUBMK=>

 (编译 张若琪 审校 杜明霞)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐