《全球主要国家债券发行预告》--6月25日-7月2日

路透6月25日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除 特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/25 美国 两年期公债 6/25 意大利 零息/BTPEI债券 6/25 西班牙 三个月及九个月期国库券 6/26 美国 五年期公债 6/26 意大利 国库券 6/27 美国 七年期公债 6/27 日本 三个月期贴现国库券 6/27 日本 两年期公债 6/27 意大利 中长期公债 7/1 1350 法国 国库券(BTF) 7/2 日本 10年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/D IARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD /EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 [ US/TCN] 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|C EN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0# EUBMK=> (编译 张若琪 审校 杜明霞)