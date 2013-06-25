俄航航班降落古巴，未见斯诺登身影

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那6月25日 - 俄罗斯航空（Aeroflot）从莫斯科起飞的航班周一在古巴平安降落，这架航班因美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登可能搭乘而受到媒体的密切追踪。

搭乘航班的俄罗斯记者和聚集在哈瓦那机场的外国媒体报导称，既没有看到斯诺登的身影，也未出现任何不同寻常的安全问题。

机长出现在海关后便被摄影师团团围住。这位机长拿出自己的相机对着摄影师拍照，并说“（飞机上）没有斯诺登，没有”。

据一位乘坐航班的路透记者称，机组人员在飞机起飞不久后也对记者说斯诺登不在飞机上。(完)