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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 09:23 BJT

****《港报快速浏览》--6月25日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》－信报                                                          
 《香港报摘》－经济日报                                                      
 《香港报摘》－其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：钱荒重创股市，转型阵痛持续--信报                                  
 港报社评：整顿银行如烹小鲜，中央掌分寸--经济日报                            
 港报社评：美国恶人先告状，港要有理有节维权--明报                            
 港报社评：盘活资金拒“放水”股市阵痛难免--文汇报                            
 港报社评：推“Q唛”团购，稳消费信心--星岛日报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：金融整顿考验刚开始--信报                                      
 港报财经评论：乌云盖曙光，形势仍险峻--经济日报                              
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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