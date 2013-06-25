北京是斯诺登离港背后主导--消息

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港/北京6月24日 - 数位消息人士周一表示，中国是斯诺登周末离开香港的背后主导，以避免一场令中美双方都陷入尴尬的引渡纷争。

斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因披露美国政府的网络监控项目而遭到美国通缉，美国政府希望香港方面拘捕他，但他在周日离开香港飞抵莫斯科，并已申请赴厄瓜多尔避难。

“在如何处理斯诺登问题上，香港特区政府和中央政府百分之百有过沟通，”一位北京消息人士对路透表示。该人士要求匿名。

“中国不想惹怒美国，乐意看到斯诺登离开，”这位消息人士表示。不过该消息人士表示，他不清楚北京是否有官员曾与斯诺登有过直接接触。

斯诺登的代表律师何俊仁表示，一位声称代表香港政府的中间人告诉斯诺登应离开香港，但这位中间人很可能代表的其实是北京方面。（完）