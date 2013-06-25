主要国家经济指标预测--6月26日****

路透6月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程 6月26日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 瑞士瑞银集团(UBS)指标 5月 -- 1.46 0600 德国GfK消费者信心指数 7月 6.5 6.5 0645 法国国内生产总值(GDP) 第一季修正 -- -0.2% 值 -- 美国建筑许可年率(万户) 5月修正 -- 97.4 值 1100 美国抵押贷款指数 6月21日当周 -- 648.9 美国再融资指数 -- 3,208.5 1230 美国实质国内生产总值(GDP) 第一季终值 +2.4% +2.4% 最终销售 +1.8% +1.8% GDP隐性平减指数 +1.1% +1.2% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.0% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 1230 美国企业获利 第一季修正 -1.7% -1.9% 值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 5月 40.5 38 出口(亿新西兰元） 44.5 39.5 贸易收支(亿新西兰元) 顺差4 顺差1.57 贸易收支(亿新西兰元) 截至5月的一 逆差5.2 逆差6.9 年 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 -- 盈余48 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超4,025 外资投资日本股票(亿日圆) 前周 -- 卖超36 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 6月25日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0645 法国企业景气指数 6月 93 93 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 4月 -0.1% -- 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -2.9% -- 1000 英国CBI零售销售差值 6月 正1 负1 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月22日当周 +1.1% -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单 5月 +3.6% +3.0% 扣除运输的耐久财订单 +0.7% 持平 扣除国防的耐久财订单 +3.5% -- 扣除飞机的非国防资本财订单 +1.1% +0.3% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月22日当周 +2.8% -- 1300 美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月) 4月 +0.7% -- 1300 美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期) 4月 +12.1% +10.6% 经季节调整(较前月) +1.7% +1.2% 未经季节调整(较前月) +2.5% +1.1% 1400 美国消费者信心指数 6月 81.4 75.4 1400 美国新屋销售年率(万户) 5月 47.6 46.2 1400 美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数 6月 正8 -- 1430 美国达拉斯联储服务业指数 6月 6.8 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 7月 76 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)