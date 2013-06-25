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亚洲 | 2013年 6月 26日 星期三 07:36 BJT

****主要国家经济指标预测--6月26日****

路透6月26日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
    
 6月26日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                                 公布时段    预估值        前值
 0600      瑞士瑞银集团(UBS)指标                              5月        --        1.46
 0600      德国GfK消费者信心指数                              7月       6.5         6.5
 0645      法国国内生产总值(GDP)                       第一季修正        --       -0.2%
                                                               值            
 --        美国建筑许可年率(万户)                         5月修正        --        97.4
                                                               值            
 1100      美国抵押贷款指数                           6月21日当周        --       648.9
           美国再融资指数                                                --     3,208.5
 1230      美国实质国内生产总值(GDP)                   第一季终值     +2.4%       +2.4%
               最终销售                                               +1.8%       +1.8%
               GDP隐性平减指数                                        +1.1%       +1.2%
               个人消费支出(PCE)物价指数                              +1.0%       +1.0%
               核心PCE物价指数                                        +1.3%       +1.3%
 1230      美国企业获利                                第一季修正     -1.7%       -1.9%
                                                               值            
 2245      新西兰进口(亿新西兰元)                             5月      40.5          38
                出口(亿新西兰元）                                      44.5        39.5
                贸易收支(亿新西兰元)                                  顺差4    顺差1.57
                贸易收支(亿新西兰元)                  截至5月的一   逆差5.2     逆差6.9
                                                               年            
 2300      韩国经常帐收支(亿美元)                             5月        --      盈余48
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                          前周        --   卖超4,025
           外资投资日本股票(亿日圆)                          前周        --      卖超36
    
  附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：   
 6月25日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                  公布时段      现值       预估值
 0645     法国企业景气指数                                    6月        93           93
 0800     意大利零售销售(经季节调整/较前月)                   4月     -0.1%           --
          意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期)                     -2.9%           --
 1000     英国CBI零售销售差值                                 6月       正1          负1
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             6月22日当周     +1.1%           --
 1230     美国耐久财(耐用品)订单                              5月     +3.6%        +3.0%
             扣除运输的耐久财订单                                     +0.7%         持平
             扣除国防的耐久财订单                                     +3.5%           --
             扣除飞机的非国防资本财订单                               +1.1%        +0.3%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           6月22日当周     +2.8%           --
 1300     美国联邦住房金融局(FHFA)房价指数(较前月)            4月     +0.7%           --
 1300     美国标普/Case-Shiller房价指数(较上年同期)           4月    +12.1%       +10.6%
             经季节调整(较前月)                                       +1.7%        +1.2%
             未经季节调整(较前月)                                     +2.5%        +1.1%
 1400     美国消费者信心指数                                  6月      81.4         75.4
 1400     美国新屋销售年率(万户)                              5月      47.6         46.2
 1400     美国里奇蒙联邦储备银行制造业指数                    6月       正8           --
 1430     美国达拉斯联储服务业指数                            6月       6.8           --
 2100     韩国央行制造业景气判断指数(BSI)                     7月        76           --
  (完)
    
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                               日本与韩国                         
    欧洲                                       澳洲与新西兰                       
    中国                                       台湾                               
 
 已公布经济指标一览
    美国                                       日本                               
    欧洲                                       韩国                               
    中国                                       香港                               
    澳洲                                       台湾                               
 
 (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

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