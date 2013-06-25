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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 12:40 BJT

新债招标：台湾10年期公债102/6R得标利率为1.46%，符合预期

路透台北6月25日 - 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债102/6R 得标利率为1.46%，落于市场预估区间下缘，符合市场预期。此次得标利率较上次同年期公债标售得标利率1.215%走高24.5个基点。

路透所做的调查显示，102/6R得标利率将落在1.45-1.50%。

交易商竞标部份公告发行额为350亿台币，投标总额534亿台币，投标倍数为1.53倍，高于上次30年期公债102/5R的1.09倍。

各行业的得标比重方面，银行业得标比重54.58%、证券业37.57%、保险业6.86%、票券业0.99%。(完)

台湾公债发行相关消息，请点选 (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)

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