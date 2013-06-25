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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 11:25 BJT

中国股市：沪综指早盘大跌逾3%，央行公开市场无任何操作但流动性担忧仍在

路透上海6月25日 - 中国股市沪综指 周二早盘下挫逾3%，银行股板块继续跌幅较大。央行公开市场今日未进行任何操作，但市场人士认为，央行对流动性的态度仍相对谨慎，短期料仍对市场构成利空。

本地时间上午11点24分，沪综指报1,899.945点，跌幅达3.22%。周一收市则暴跌5.3%,创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上次曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。

上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。 （完） (发稿 徐永; 审校 杨淑祯)

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