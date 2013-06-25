企业并购：欧盟无条件批准ICE以82亿美元收购NYSE Euronext

路透布鲁塞尔6月24日 - 欧盟执委会周一无条件批准洲际交易所(ICE) 以82亿美元收购纽约-泛欧交易所集团(NYSE Euronext) 。该交易将增强ICE在利润丰厚的衍生品交易领域的实力。

欧盟执委会称，调查发现这宗并购交易不会引发反垄断方面的担忧，因为这两家交易所不是直接竞争者。路透上周报导，批准可能是无条件的。

“市场调查显示，相较其他交易所而言，两者没有对彼此构成重大的潜在竞争威胁。因此可把任何反竞争的影响排除在外，”欧盟执委会在声明中称。

是次收购将令ICE获得欧洲第二大衍生品市场--伦敦国际金融期货及期权交易所(Liffe)的控制权，并助其与美国的芝加哥商业交易所(CME)集团展开竞争。

欧盟执委会表示，他们特别检视了该交易将给农业和软性大宗商品衍生品，以及美国股票衍生品所带来的影响，但调查发现不存在竞争顾虑。

今年将分阶段实施的欧盟衍生品新规将会大幅提高店头交易(OTC)合约的结算需求。这项交易亦扩大了ICE在利率期货业务上的版图。

ICE和NYSE Euronext合并后，将成为全球最三大交易所集团，排在全球第一大交易所香港交易及结算所 和CME集团之后。