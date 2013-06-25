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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 16:58 BJT

台湾财政：立法院三读通过证所税修正案，外界料有助吸引大户回笼股市

路透台北6月25日 - 台湾立法院周二临时会通过了证券交易所得税修正案，各界预料这将有助于本地大户重新入市，有助稳定台股。

立法院自13日-27日召开本会期的第一次临时会，今日三读通过了证券交易所得税修正案。

立法院去年间通过证券交易所得税相关法案，已于今年1月1日生效，但随着第二季台股逼近证所税的起征点--8,500点，台湾立法委员表态有意修正此案。

台湾国民党立委在5月间召开证所税检讨小组并达成共识，将废除台股逾8,500点设算扣缴，且降低股市年交易逾10亿以上的大户的证所税税率。

国民党证所税检讨小组召集人、财政委员会召集委员费鸿泰6月初时表示，希望此案在会期结束前过关，但未能如愿。此案随后进入政党协商期满一个月之后，今日进行三读通过。 (完)

台股周二跌1.22%报7,663.23点。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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