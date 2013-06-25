中国货币市场：隔夜续回落但七天小涨，公开市场无操作流动性未实质改观

路透北京6月25日 - 中国银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

对于今日央行公开市场未进行任何操作，市场人士认为，这与上周央行地量发行央票所释放的不主动放水的信号相同，所以对市场几无影响。

“(今天资金供需)还在失衡状态，个人预计最快也要7月中旬才能回归紧平衡状态。”上海一银行交易员指出，当前回购利率的变动不能真实体现资金面情况。

另一券商交易员表示，通过昨日央行的表态，市场参与者心态得到安抚，“较上周稳定不少”。不过半年末等多重因素的影响仍在发酵，流动性紧张局面没有本质改观。

她并表示，虽然当前隔夜加权利率相对近期来到一个偏低水平，不过“也有些机构考虑紧张因素，以及自身可能成本就比较高，还是会按照加权水平上再加点融出。”

财新网周一报导引述中国央行表示，当前银行体系流动性总量并不短缺；据估算上周末金融机构超额准备金高达1.5万亿元，是历史上相对较高的水平，而且还有6月25日法定存款准备金退缴和6月末财政增加支出的因素，本周银行体系流动性还会增加，预计6月末金融机构超额准备金可能还会在现有水平上继续上升，应该是相当充裕的。

业内人士周二透露，中国人民银行公开市场今日将不进行任何操作。上周则是两次地量央票发行。央行曾在端午节(6月13日)当周亦暂停所有操作。

中国国家开发银行 周一称，“因故取消”原定于周二(25日)第二次增发的23-26期定存基准浮息金融债(“F4”)，后续发行计划另行公告。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:52 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 5.8036 6.6461 -84.25

七天 7.5985 7.5326 6.59

14天 6.7955 7.5199 -72.44 上海证交所质押式回购利率

一天 8.8800 3.9750 490.50

七天 10.0000 7.1300 287.00

14天 9.1200 7.1000 202.00 回购定盘利率

隔夜 6.0000 6.4700 -47.00

七天 8.0000 7.3200 68.00

14天 6.7700 7.1600 -39.00 Shibor

隔夜 5.7360 6.4890 -75.30

七天 7.6440 7.3110 33.30