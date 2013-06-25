全球经济：金砖国家设法限制美联储撤回刺激举措的影响

一位巴西外交人士告诉路透，习近平在与罗塞夫的谈话中强调，需靠金砖国家更密切的配合来因应全球市场“新出现的复杂”发展。

“大家有共识，认为在当前全球市场面临更复杂和崭新的因素影响之际，金砖国家需加强沟通和合作，”该名曾听取习近平和罗塞夫讨论简报的官员称。

这名要求不具名的官员未提供具体细节。

美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔 跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。

雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。

一名巴西官员说，20国集团(G20)的新兴市场国家已呼吁美国，在与市场做政策沟通传达时应更为明确，以免引起更大的波动。

“新兴市场国家都担心刺激举措退场的后续影响，”这名要求不具名的官员称。“但这次我们掌握更多储备和工具来因应问题。”(完)