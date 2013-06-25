全球经济：金砖国家设法限制美联储撤回刺激举措的影响

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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一位巴西外交人士告诉路透，习近平在与罗塞夫的谈话中强调，需靠金砖国家更密切的配合来因应全球市场“新出现的复杂”发展。
“大家有共识，认为在当前全球市场面临更复杂和崭新的因素影响之际，金砖国家需加强沟通和合作，”该名曾听取习近平和罗塞夫讨论简报的官员称。
这名要求不具名的官员未提供具体细节。
美联储将削减购债计划的预期已拖累巴西雷亚尔 跌至四年低点，促使政府取消资本管制，以鼓励更多美元进入巴西经济。
雷亚尔大幅贬值，已让人担心对欠下大量美元债务的巴西企业带来的风险。雷亚尔疲软导致进口商品价格上升，可能还会推高本已处于高水平的巴西通胀率。
一名巴西官员说，20国集团(G20)的新兴市场国家已呼吁美国，在与市场做政策沟通传达时应更为明确，以免引起更大的波动。
“新兴市场国家都担心刺激举措退场的后续影响，”这名要求不具名的官员称。“但这次我们掌握更多储备和工具来因应问题。”(完)
(编译 王丽鑫/张若琪 审校 戴素萍 )
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选