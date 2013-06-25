中国证券：上证所将适时推出ETF回购市场，试点开发1天和7天品种--报载

路透上海6月25日 - 据上海证券报周二报导，上海证券交易所基金与衍生品部总监刘逖近日透露，上证所已经在做所有的交易所上市交易基金（ETF）回购的准备，并已上报证监会。 “基金市场将成为上交所产品创新的一个重点领域。”上交所人士透露，上交所将进一步推进基金市场发展，构建大众市场和专业市场两大板块，适时推出ETF回购市场，试点开发1天和7天两个回购品种，同时研究ETF延期交易和分期交易等创新产品。

他表示，上交所目前正在积极推进交易机制的变革，国债ETF T+0交易，国债ETF回购，现在国债ETF T+0是非常成功的，活跃了市场的同时，没有造成波动和市场操纵。而黄金是比债券流动性更好的产品，因为从债券来看，交易并不是那么的理想，黄金交易是非常活跃的，更利于变现，所以黄金ETF是风险可控的。 所谓回购交易，是指证券买卖双方在成交同时就约定于未来某一时间以某一价格双方再行反向成交，一方以持有证券作抵押获得资金使用权，期满后归还本金及利息。目前沪深交易所的债券回购业务已相当成熟，周一开始试点股票质押式回购业务。