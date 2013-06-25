台湾债市：五年公债殖利率随美债回稳，10年增额券标售前交易量骤降

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透台北6月25日 - 台湾公债五年券102/2 及10年增额公债102/6R 殖利率周二盘初随美债止跌回稳。然而102/6R标售在即，市场倾向观望标售结果，令早盘交易量骤降。
交易员表示，隔夜美债留下一条长长的上影线，在技术面上有止跌迹象，但若说气氛已经转向亦言之过早。在国际面未能完全厘清，及本地标售结果尚未出炉前殖利率于区间来回。
一银行交易员指出，102/6R上日公布的未平仓量达112亿台币，意味着空单在标售时有回补压力，加上终端买盘应有进场意愿，以及隔夜美债气氛不再单向偏空，令标售结果有望往区间低端靠拢。两名交易员料得标利率或往1.45-1.47%接近。
路透周一调查10家交易商显示，今日将标售的10年期增额公债102/6R得标利率将落在1.45-1.50%。其中预测高值落在1.50%，低端落在1.42%。
交易员观察市场最新动态：
* 美债技术线型止跌，但后市仍有变数
* 台债市场气氛略略转佳，大量空单于标售回补或有利多头
* 美债震荡下隔夜风险仍高，交易量倾向谨慎
* 标售后10年增额公债102/6R殖利率或趋向得标利率
* 本周台湾央行理监事会货币政策料不变
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2在1.045-1.07%
* 102/6R则在1.45-1.47%
本地时间10:08最新报价：
* 102/2殖利率跌2.15基点，报1.0615%。
* 102/6R发行前交易殖利率跌1.05个基点，报1.4630%。
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