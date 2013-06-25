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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 10:15 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆良好买盘持续，日股和沪综指反弹

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* 美元兑日圆良好买盘延续至下午，日股日经指数目前涨1.2%，沪综指反弹

* 中国股市开低，但稍后扳回跌幅，提振日股和亚洲股市

* 美元兑日圆迄今高位在98.07日圆，阻力位再次处于98.70-80，停止位在上方

* 买兴一路向下，至隔夜低点97.21，今日低位在97.47。(完)

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(编译 于春红; 审校 戴素萍)

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