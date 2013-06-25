《汇市简讯》美元兑日圆良好买盘持续，日股和沪综指反弹

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 美元兑日圆良好买盘延续至下午，日股日经指数目前涨1.2%，沪综指反弹
* 中国股市开低，但稍后扳回跌幅，提振日股和亚洲股市
* 美元兑日圆迄今高位在98.07日圆，阻力位再次处于98.70-80，停止位在上方
* 买兴一路向下，至隔夜低点97.21，今日低位在97.47。(完)
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(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选