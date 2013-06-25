投行观点：高盛首评中国银河证券为“买入”，目标价6.8港元

路透香港6月25日 - 投行高盛周二的报告称，首度给予中国大型券商银河证券 投资评级为“买入”，12个月目标价每股6.8港元，较现水平约有49%上升空间。

报告并称，预计银河证券2013年度业绩强劲，其中融资（孖展或保证金融资）业务持续强劲增长，同时受惠于行业改革，包括资产证券化市场进一步发展。

不过公司面临主要风险在于国内市场流动性收缩或者经济增长放缓导致A股持续低迷，加上行业竞争加剧可能遏抑经纪佣金或融资利率。如果A股交易量下跌10%，或者A股交易费率下降1个基点，则银河证券今年获利可能分别下降9.2%及12.2%。

高盛给予银河证券的目标价，相当于2013年预测市帐率1.6倍。

香港时间10:09，银河证券持平于4.55港元。