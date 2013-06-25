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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 10:25 BJT

《独家新闻》日本明治安田就收购泰国人寿股权接近达成协议--消息

路透东京/香港6月25日 - 熟悉情况的人士告诉路透，日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance)欲以约7亿美元收购泰国人寿保险公司(Thai Life Insurance)的15%股权，双方已经进入排他性谈判。目前日本保险业者纷纷加速开拓东南亚市场。

消息人士称，明治安田击败日本住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance)，进入最终谈判；此次竞标还吸引了私募股权公司凯雷投资集团 、KKR & Co 以及CVC Capital Partners。

按照保费收入计算，明治安田是日本第二大寿险商，仅次于日本生命保险(Nippon Life Insurance)。

一位消息人士说，协议料最早在下周达成，并称住友生命保险仍可能卷土重来。(完)

(编译 王兴亚；审校 徐文焰)

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