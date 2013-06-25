《汇市简讯》美元兑马币获得不错的买盘支撑，有望升穿昨日高位3.2215

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 美元兑马币(林吉特)走坚，因为中长期投资大户和基金仍在买进
* 该货币对交投于3.2050-3.2100，最新报3.2100-3.2120
* 与马来西亚政府债券(MGS)和股票相关的资金外流，以及对经济成长的忧虑，支撑汇价
* 富时马来西亚KLCI指数处于跌势，尽管其他国家的股指反弹；KLCI指数最新下跌0.10%
* 坡元兑马币的升势加剧了马币的压力；坡元兑马币有望升穿去年高位2.5370
* 美元兑马币有望升穿昨日所及高位3.2215。(完)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选