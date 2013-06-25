更新版 1-中国公开市场：半年末临近央行暂停操作，坚持不主动放水态度未改

* 半年末临近央行公开市场未进行任何操作

* 不主动放水的态度暂未改变

* 央行坚持认为总体流动性并不短缺

* 商业银行应自主调整资产结构应对半年末资金缺口 (新增交易员评论和更多细节)

路透上海6月25日 - 中国银行间市场资金利率虽然已从上周高点回落，但半年末节点临近，流动性紧张的预期未有实质改观，公开市场上周曾两度地量出现的央行票据今日停发。央行未进行任何操作，也意味着坚持不主动放水的态度依旧。

他们并指出，央行周一发文强调商业银行要加强流动性管理，并坚持总体流动性不短缺，未来商业银行只能自主调整资产结构，应对半年节点的资金缺口，债券等流动性较好的资产后续仍会持续受到冲击。

“半年末在即，估计央行也不希望再从市场收流动性了。”招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁称。

今日正回购到期带来了净投放120亿元人民币，但刘俊郁指出，资金仍会紧张。“不过再紧也不会像上周四那么紧了。”

南京银行金融市场部研究主管黄艳红亦提到，“央行仍然是从严态度，没什么动作，让银行自己去调整资产结构...现在大家都在想办法去应对，不能期待央行有什么放松了。”

针对6月以来逐渐升级的流动性困局，中国央行周一刊登的“中国人民银行办公厅关于商业银行流动性管理事宜的函”中强调，当前银行体系流动性总体处于合理水平，各金融机构要继续认真贯彻稳健货币政策，促进货币环境稳定。

广发银行交易员颜岩也表示，“公开市场应该停一段时间吧，不继续收缩了，但也不放松。”

财新网周一亦报导,中国央行相关部门负责人表示，当前银行体系流动性总量并不短缺，本周银行体系流动性还会增加。随着时点性因素的消除，以及商业银行逐渐恢复理性，利率波动和流动性紧张预计将逐渐缓解。

周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

而资本市场上，因市场分析央行对对流动性的态度仍相对谨慎，短期料仍对市场构成利空，中国股市本周出现暴跌行情，沪综指 继昨日重挫5.3%后，周二目前续跌逾5%。

上次央行曾在端午节(6月13日)当周暂停所有操作。而上周银行间市场资金面陷入空前惨烈的境地，周四隔夜及七天回购利率更是创下历史新高。不过央行仍铁定心肠不援手，并以两次抛出地量央票发行，向市场明确传递不愿主动放松流动性的信号。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) --

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） --

（周四） 待定 央票到期 -- 正回购到期 250 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)