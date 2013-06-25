台湾债市：RP利率持平，券少钱多情势不变

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透台北6月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持于上日区间。市场人士指出，今日市场整体资金水位仍然宽松，主要是股市挫跌令投信端自股票型基金撤出；而证券商因公债殖利率近日大弹，亦减少持券部位，券源稀少、资金充裕的情势不变，令RP利率持平于低档。
虽然资金水位依旧高涨，不过市场也发现今日起季底因素渐次发酵，投信端偶有资金赎回，不过很快即被市场高涨的水位补足，让季底的影响主要显现在资金的快速流动上，而非紧俏。
〞公债殖利率弹，我们几乎没有资金缺口，甚至出现正数，没有调度需求。〞一位证券商交易员表示。
市场人士指出，不仅公债持券信心动摇，美联储会议后金融机构出脱公司债的情形也变多，令RP市场券源奇缺，询券的电话却没有断过。
多数交易员预料本周RP利率持平，除非周四央行理监事会议后对货币政策有不同陈述，牵动市场想像空间。但一般预料台湾央行仍以稳健为主，不致让市场过份动荡。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完) (记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选