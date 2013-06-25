台湾债市：RP利率持平，券少钱多情势不变

路透台北6月25日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周二持于上日区间。市场人士指出，今日市场整体资金水位仍然宽松，主要是股市挫跌令投信端自股票型基金撤出；而证券商因公债殖利率近日大弹，亦减少持券部位，券源稀少、资金充裕的情势不变，令RP利率持平于低档。

虽然资金水位依旧高涨，不过市场也发现今日起季底因素渐次发酵，投信端偶有资金赎回，不过很快即被市场高涨的水位补足，让季底的影响主要显现在资金的快速流动上，而非紧俏。

〞公债殖利率弹，我们几乎没有资金缺口，甚至出现正数，没有调度需求。〞一位证券商交易员表示。

市场人士指出，不仅公债持券信心动摇，美联储会议后金融机构出脱公司债的情形也变多，令RP市场券源奇缺，询券的电话却没有断过。

多数交易员预料本周RP利率持平，除非周四央行理监事会议后对货币政策有不同陈述，牵动市场想像空间。但一般预料台湾央行仍以稳健为主，不致让市场过份动荡。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。