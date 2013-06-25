东京汇市：美联储官员讲话使美元涨势暂歇，投资者关注中国市场动向

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3123 1.3117 +0.05 -0.54 1.3194 美元/日圆 97.66 97.72 -0.06 +12.59 86.74 欧元/日圆 128.16 128.18 -0.02 +11.97 114.46 美元/瑞郎 0.9335 0.9327 +0.09 +1.97 0.9155 英镑/美元 1.5442 1.5431 +0.07 -4.98 1.6251 美元/加元 1.0508 1.0496 +0.11 +5.92 0.9921 澳元/美元 0.9248 0.9248 +0.00 -11.02 1.0393 新西兰元/美元 0.7744 0.7749 -0.06 -6.51 0.8283 澳元/日圆 90.320 90.370 -0.06 +0.21 90.130 新西兰元/日圆 75.620 75.720 -0.13 -46.30 140.820 英镑/日圆 150.79 150.79 +0.00 +7.08 140.82 澳元/新西兰元 1.1941 1.1927 +0.12 -4.78 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王翔琼; 审校 许娜)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选