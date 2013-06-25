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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 11:11 BJT

东京汇市：美联储官员讲话使美元涨势暂歇，投资者关注中国市场动向

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3123      1.3117       +0.05       -0.54      1.3194
 美元/日圆                            97.66       97.72       -0.06      +12.59       86.74
 欧元/日圆                           128.16      128.18       -0.02      +11.97      114.46
 美元/瑞郎                           0.9335      0.9327       +0.09       +1.97      0.9155
 英镑/美元                           1.5442      1.5431       +0.07       -4.98      1.6251
 美元/加元                           1.0508      1.0496       +0.11       +5.92      0.9921
 澳元/美元                           0.9248      0.9248       +0.00      -11.02      1.0393
 新西兰元/美元                       0.7744      0.7749       -0.06       -6.51      0.8283
 澳元/日圆                           90.320      90.370       -0.06       +0.21      90.130
 新西兰元/日圆                       75.620      75.720       -0.13      -46.30     140.820
 英镑/日圆                           150.79      150.79       +0.00       +7.08      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1941      1.1927       +0.12       -4.78      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
      
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 (编译 王翔琼; 审校 许娜)

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