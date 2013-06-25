东京美债：公债价格持稳，从隔夜企稳走势中获得指引

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克上周表示，美联储今年稍晚可能开始缩减每月850亿美元的美国公债和抵押支持证券(MBS)购买规模。这番话让投资者感到不安。

“市场不会直接升到3%或4%，”Matsukawa称。“经济还未十分强劲。那不只是中国，不只是新兴市场，还包括全球如欧洲、日本和美国本身。通胀完全没有增加的迹象。如果(美国)利率继续上升，会扼杀了房市。”

30年期美国公债收益率 报3.5538%，美国周一尾盘报3.56%。(完)

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