东京美债：公债价格持稳，从隔夜企稳走势中获得指引

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克上周表示，美联储今年稍晚可能开始缩减每月850亿美元的美国公债和抵押支持证券(MBS)购买规模。这番话让投资者感到不安。
“市场不会直接升到3%或4%，”Matsukawa称。“经济还未十分强劲。那不只是中国，不只是新兴市场，还包括全球如欧洲、日本和美国本身。通胀完全没有增加的迹象。如果(美国)利率继续上升，会扼杀了房市。”
30年期美国公债收益率 报3.5538%，美国周一尾盘报3.56%。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜/张若琪 审校 于春红/杜明霞)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选