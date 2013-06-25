中国证券：中国企业上半年全球股权融资同比降7%，高盛列承销商榜首--汤森路透

路透上海6月25日 - 汤森路透数据显示，上半年中国企业在全球股权及股权相关的发行融资共137项，金额达321.1亿美元，同比下降7.4%，这一金额在全球仅次于美国企业（1,267.7亿美元）。高盛 位居中国企业全球发行承销商排行榜榜首。

截止6月19日的数据显示，中国企业首次公开发行（IPO）的融资额为41.52亿美元，较去年同期下降三分之二，其中香港IPO的融资额为40.2亿美元，A股市场上半年IPO为空白。中石化炼化工程 在港IPO融资18亿美元，是今年以来中国企业融资额最高的IPO。

中国企业再融资金额达240.47亿美元，同比增长18.4%；其中在国内A股市场的再融资达144.68亿美元，较去年同期增长45%。而中国企业可转债融资额为39.09亿美元，其中民生银行 发行200亿元人民币（折32.2亿美元）A股可转债成为今年以来中国企业股权相关融资中最高纪录。

业内一般将企业股权及股权相关的融资统称为ECM（股权资本融资），包括IPO、再融资及可转债三部分。