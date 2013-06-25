离岸人民币：中银台北将自7月起调高人民币清算参加行隔夜存款利率--消息

中国基金：证监会拟完善公开募集开放式证券投资基金流动性风险管控机制
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
路透台北6月25日 - 一名熟知中银台北存款业务运作的银行业人士周二指出，台湾的人民币清算行--中国银行 台北分行决定跟进香港清算行举措，自7月起调高参加行的隔夜存款利率，并同样采分层利率，以利人民币资金于台湾离岸的沉淀。
该名消息人士指出，中银台北的分层利率设计与中银香港 完全一致，存款额在5,000万人民币以下利率由现行0.648%升至0.75%；5,000万至1亿人民币则以0.86%计息；1亿元人民币以上的大额存款利率则以1.05%计息。
“台北在其他业务上没办法跟香港竞争，本来就只能靠较高利率吸引存款...所以决定跟进。”上述消息人士称。
除利率外，中银台北也决定继续免收所有清算相关的服务费用，直至另行通知为止。
中银台北自今年2月开展清算行业务，原仅提供隔夜存款业务，但该行自3月起首先推出七种天期的定存服务 ，利率以大陆在岸同业拆借利率为定价指标，较离岸市场利率更为优惠，因而吸引不少台湾本地银行将香港分行资金调回台湾转存中银台北，做为资金去化及收益来源。中银台北此后更推出不定时的特殊天期定存服务，更多吸纳台湾离岸人民币游资。
不过中银香港稍后跟进开办五种天期定存服务 ，且在近期大陆在岸资金紧俏波及离岸时，部分天期利率更较中银台北为高。这使得人民币离岸清算行间的竞争更为白热化。
香港信报周二报导称，香港人民币清算银行中银香港将自7月1日起调高参与银行隔夜存款利率，并首次推出分层利率，旨在维持香港离岸人民币市场的竞争力。 (完)
(记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，将进一步加强监管，研究制定对付“铁公鸡”的硬措施，对具备分红能力而不分红的公司进行监管约谈，督促相关上市公司控股股东切实履行责任，支持上市公司履行现金分红义务；结合严格“高送转”监管开展专项检查，对未按规定和公司章程分红的公司，依规采取行政监管措施。
路透3月31日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，私募股权公司Pe rmira已向银行发出邀请，寻求2.8亿美元五年期再融资，用于偿还2012年 香港亚洲广播卫星(ABS)为购买三颗卫星而进行的一项信贷。 消息人士称，新加坡政府投资公司(GIC)已承贷4,000万美元。协议在 3月3日签订，高盛、汇丰银行和荷兰安智银行(ING)负责打理此次再融资 案。 此次再融资分为2.5亿美元定期贷款和3,000万美元循环信贷。利率加 码与杠杆挂钩：4倍或以上为425基点；3.51-4.00倍为400基点；3.01-3.5 0倍为375基点；3倍或以下为350个基点。 循环信贷的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码425个基点，并 有适用利率的30%的承贷费。 定期贷款每半年一次、共九次不等额偿还：第一和第二次各2.5%，3- 6次各5%，7-8次各7.5%，第九次60%。贷款平均年限为4.21年左右。 牵头行兼簿记行承贷3,000万美元或以上，综合收益473.69个基点， 参与费205个基