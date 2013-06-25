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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 14:59 BJT

离岸人民币：中银台北将自7月起调高人民币清算参加行隔夜存款利率--消息

路透台北6月25日 - 一名熟知中银台北存款业务运作的银行业人士周二指出，台湾的人民币清算行--中国银行 台北分行决定跟进香港清算行举措，自7月起调高参加行的隔夜存款利率，并同样采分层利率，以利人民币资金于台湾离岸的沉淀。

该名消息人士指出，中银台北的分层利率设计与中银香港 完全一致，存款额在5,000万人民币以下利率由现行0.648%升至0.75%；5,000万至1亿人民币则以0.86%计息；1亿元人民币以上的大额存款利率则以1.05%计息。

“台北在其他业务上没办法跟香港竞争，本来就只能靠较高利率吸引存款...所以决定跟进。”上述消息人士称。

除利率外，中银台北也决定继续免收所有清算相关的服务费用，直至另行通知为止。

中银台北自今年2月开展清算行业务，原仅提供隔夜存款业务，但该行自3月起首先推出七种天期的定存服务 ，利率以大陆在岸同业拆借利率为定价指标，较离岸市场利率更为优惠，因而吸引不少台湾本地银行将香港分行资金调回台湾转存中银台北，做为资金去化及收益来源。中银台北此后更推出不定时的特殊天期定存服务，更多吸纳台湾离岸人民币游资。

不过中银香港稍后跟进开办五种天期定存服务 ，且在近期大陆在岸资金紧俏波及离岸时，部分天期利率更较中银台北为高。这使得人民币离岸清算行间的竞争更为白热化。

香港信报周二报导称，香港人民币清算银行中银香港将自7月1日起调高参与银行隔夜存款利率，并首次推出分层利率，旨在维持香港离岸人民币市场的竞争力。 (完)

(记者 林妙容; 审校 屈桂娟)

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