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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 11:23 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因上海股市及日经指数再度转跌

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* 上海股市和日经指数再度下跌，美元兑日圆仍受到关注

* 股市走势上上下下，可能使得美元兑日圆来来回回波动

* 从97.50一路向下仍有买盘，在97.20下方和97.00仍有停止单

* 在98.00-10及稍早高位98.07有卖单，在98.70-80阻力位上方有停止单。(完)

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