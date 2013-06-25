《汇市简讯》美元兑日圆下跌，因上海股市及日经指数再度转跌

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 上海股市和日经指数再度下跌，美元兑日圆仍受到关注
* 股市走势上上下下，可能使得美元兑日圆来来回回波动
* 从97.50一路向下仍有买盘，在97.20下方和97.00仍有停止单
* 在98.00-10及稍早高位98.07有卖单，在98.70-80阻力位上方有停止单。(完)
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