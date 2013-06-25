巴西政经：总统罗塞夫提议修宪公投，企图平息抗议示威浪潮

欧洲股市：微幅收高，本季录得两年来最佳季度表现
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
宪政改革将历时数年，因为政府必须就召开宪政会议举行公投，讨论改革巴西现行的代议制民主。
“成立修宪会议以便进行深入的政治改革，反而可能成为中期的不确定因素，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos在研究报告中写道。
“这类转型通常需要很长的时间，最终的结果也非常难以预测，”他补充道。
罗塞夫总统也提议扩大公共运输系统、改善医疗服务并且打击贪污腐败。引爆这场震撼金融市场，动摇其民意支持度的自发性抗议活动，正是巴西的腐败。
不过，巴西疲弱的经济表现，制约罗塞夫总统在调整联邦预算方面几无余裕，抗议民众恐怕也很难在日常生活中迅速感受到变化。
抗议活动爆发前进行的民调显示，左倾的罗塞夫总统支持率降至约55%，足以在第一轮投票中赢得连任。外界普遍预期她将在明年选举中争取连任。(完)
如欲参考原文报导，请点选 (编译 蔡美珍/沈以文; 审校 高琦)
路透伦敦/米兰3月31日 - 欧洲股市周五收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。
(更新2月工业生产和产能利用率修正值) 美国商务部周五公布，美国2月个人所得较前月增加0.4%，美国2月个人支出较前月增加0.1%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (2月) 4.8 (1月) 非农业就业岗位(万) 增加23.5 (2月) 增加23.8 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (2月) +0.2 (1月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
路透伦敦3月31日 - 期铜周五下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对 供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。本季供应减 少的担忧带动期铜大涨。 自由港 Cerro Verde铜矿工会周四晚表示，罢工工人投票结束 近三周的罢工，周五将复工。罢工令该铜矿的产量减半。 ING在报告中指出，智利Escondida铜矿也恢复了生产，且有迹象显示 自由港在印尼的Grasberg生产设施供应受限的情况也将缓解。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“供应问题正在消除 。” 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低2%，报每吨5,837.50美 元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。 中国3月官方制造业和非制造业PMI继续保持强劲扩张态势，分别创出 近五年新高和近三年高位，主要得益于供需两端同时扩张，企业生产活跃 、市场需求回暖、成本压力有所缓解。先行指标显示中国经济回升势头良 好，有望延续至二季度。