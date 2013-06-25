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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 12:09 BJT

巴西政经：总统罗塞夫提议修宪公投，企图平息抗议示威浪潮

宪政改革将历时数年，因为政府必须就召开宪政会议举行公投，讨论改革巴西现行的代议制民主。

“成立修宪会议以便进行深入的政治改革，反而可能成为中期的不确定因素，”高盛首席拉美分析师Alberto Ramos在研究报告中写道。

“这类转型通常需要很长的时间，最终的结果也非常难以预测，”他补充道。

罗塞夫总统也提议扩大公共运输系统、改善医疗服务并且打击贪污腐败。引爆这场震撼金融市场，动摇其民意支持度的自发性抗议活动，正是巴西的腐败。

不过，巴西疲弱的经济表现，制约罗塞夫总统在调整联邦预算方面几无余裕，抗议民众恐怕也很难在日常生活中迅速感受到变化。

抗议活动爆发前进行的民调显示，左倾的罗塞夫总统支持率降至约55%，足以在第一轮投票中赢得连任。外界普遍预期她将在明年选举中争取连任。(完)

如欲参考原文报导，请点选 (编译 蔡美珍/沈以文; 审校 高琦)

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