券商观点：流动性趋紧下中国央行作壁上观，利率市场化路径渐明朗--宏源

路透香港6月25日 - 6月中国货币市场流动性持续紧张大大超出市场预期，但中国央行仍选择作壁上观。宏源证券固定收益研究主管邓海清认为，一季度社融总量和经济增长严重背离，数量型目标正在失效，急需建立价格主导型货币调控模式，央行迟迟不愿出手是为了强化公开市场操作影响力，培育基准利率。

他并预计，央行未来将采纳利率走廊模式作为价格型调控操作手段，央行会在合适的时机推出公开市场短期流动性调节工具SLO和SLF缓解恐慌，但未来一段时期内都将维持流动性紧平衡的局面，增强对于短期利率的控制能力，方便寻找并培育新的基准利率。

“当前表外业务和金融创新迅速发展下，货币供应的定义和统计变得模糊，且与经济增长的联系日益减弱。央行货币政策中间目标意欲转向价格调控。”邓海清在周二发布的报告中称。

他认为，美联储退出QE时点日益确定，资金出现外流，外汇占款开始趋势性的放缓甚至下降。外部流动性枯竭下，央行可以重新获得银行间资金的主导权，建立基准利率；而长期来看，金融抑制积累了大量深层次问题，表现为实体经济产能过剩，虚拟经济货币脱媒，银行攫取了大部分利润，急需通过推进利率市场化改变银行运行模式。

此外，从短期来看，一季度外汇占款上升带来的充裕流动性和实体经济疲软造成的微观主体借旧还新，期限错配严重，控风险需求凸显。这些都解释了央行在此刻选择作壁上观。

邓海清称，国际经验来看，常用的短期利率调控手段有公开市场买卖国债和利率走廊两种模式。

“前一种需要国债市场具有足够的深度和广度，我国并不具备。‘利率走廊’是指央行通过向金融机构提供存贷便利机制，设定利率操作区间稳定拆借利率。利率走廊不依赖成熟的公开操作市场，并且央行保留足够的控制力，操作起来更加容易，更加适合我国当前情况。SLO和SLF类似于国外存贷便利机制，利率走廊初具雏形。”他称。

他认为，当前建立利率走廊还需要完成两点，一是减少国际资金流动对于央行主导权的冲击，这需要汇率制度改革配合；二是理顺从短端利率向长端利率的传导机制，这涉及到利率市场化的推进。