台湾汇市：台币盘中走升，随韩元自低点反弹

路透台北6月25日 - 台币兑美元 周二盘初趋升，主要跟随韩元上扬走势。交易员表示，盘初仍见出口商抛汇，只不过力道较先前已缓和许多。

不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.1-30.2；上日亦在30.1-30.2附近，央行上日作价收于30.350。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期仍为溢价，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.168/180左右，上日收在30.210。

本地时间11:35时，台币兑美元升1.86角报30.164。

交易员观察市场最新动态：

* 出口商今日抛汇力道较先前少了许多，进口商零星入场买美元

* 外资有美元买盘进场，但也见些许汇入

* 韩元 盘初中止连三日跌势，且自一年低位反弹

交易员预测今日集中交易区间：

* 30.10-30.30

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