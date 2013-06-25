台湾汇市：台币盘中走升，随韩元自低点反弹

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北6月25日 - 台币兑美元 周二盘初趋升，主要跟随韩元上扬走势。交易员表示，盘初仍见出口商抛汇，只不过力道较先前已缓和许多。
不计央行作价台币开/收盘的因素，早盘台币实际成交区间主要在30.1-30.2；上日亦在30.1-30.2附近，央行上日作价收于30.350。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 方面，今日早盘美元/台币一个月天期仍为溢价，早盘指标美元/台币一个月天期 报价落在30.168/180左右，上日收在30.210。
本地时间11:35时，台币兑美元升1.86角报30.164。
交易员观察市场最新动态：
* 出口商今日抛汇力道较先前少了许多，进口商零星入场买美元
* 外资有美元买盘进场，但也见些许汇入
* 韩元 盘初中止连三日跌势，且自一年低位反弹
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.10-30.30
最新相关报导链接：
* 《综述》两位官员淡化美联储即将结束量化宽松政策的看法
* 美国经济：制订政策时应该考虑金融体系失稳的影响--纽约联邦储备银行总裁
* 《独家新闻》日央行副总裁称不会对市场临时性波动采取行动
* 《独家新闻》金砖国家密切关注全球金融市场的“复杂情况”--消息
* 全球经济：金砖国家设法限制美联储撤回刺激举措的影响 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选