更新版-中国证券：个人投资者境外投资试点展开,需防范资本外逃的冲击

* 重启QDII2有助汇率稳定及个人投资多样化

* 需防范资本外逃带来的冲击

* 需要相关配套制度安排

路透北京6月25日 - 随着合格境内个人投资者（QDII2）将在广州、深圳的先试、先行，人民币国际化又向前迈进一步。专家指出，当前是重启个人境外投资的合适时机，有利于汇率的稳定、以及个人投资多样化，但也需防范资本外逃带来的冲击。

上海证券报周二报导，中国人民银行广州分行行长王景武近日表示，目前央行已同意广州、深圳作为QDII2业务试点，方案已上报国务院待批。据报导，广东省副省长陈云贤近日亦透露，QDII2有望在广州和深圳试点推行。

中国银行战略发展部总经理、国际金融研究所所长黄志强认为，当前中国面临的国际资金流入压力很大，放开QDII2可以释放境内资金，并且可以大大缓解目前外汇储备过多的问题，有利于外汇占款和汇率的稳定。

今年以来，中国高层不断在加强QDII2的推动力度。今年1月份，央行会议首次提出做出做好QDII2试点相关准备工修，5月总理李克强主持召开的国务院常务会议决定，要建立个人投资者境外投资制度，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

一位不愿具名的申银万国券商分析师称，最近几年中国房价调控政策越来越严，但房价越调越高，原因之一就是资本账户未放开，老百姓配置资产的渠道较少，不少资金流向房地产。如果能够适时放开个人对境外投资，有助于老百姓投资多样化。

然而也有部分学者担忧QDII2会引发资本外逃，认为在放松部分管制的同时，应加强对资金流动的监管，进一步健全跨境资本流动统计监测和预警，防范资本流动冲击。

中央财经大学中国银行研究中心主任郭田勇认为，个人向境外投资的规模应该有个上限。“从理论上说尽快放开没问题，但是如果没有一个大致的控制，担心短时间内出现大面积、大金额、集中性的资本外逃，给中国经济带来雪崩似的后果。”

民生证券宏观分析师李衡称，“放开个人向境外投资有一定的风险，当下资金流入有可能是一个短期现象。中期美元升值背景下，人民币有一个贬值压力。一旦发生，会出现大量资金的外流。”

此外，QDII2涉及有关政策的落地和跟进，需要相关配套制度安排。中国建设银行金融专家赵庆明对路透表示，现在没有一个综合的纳税制度，没有遗产税等，因此即使放开个人向境外投资，能放开的空间也是极其有限的。

今年5月初，中国国务院便决定“建立个人投资者境外投资制度”。随后，国务院批转发改委《关于2013年深化经济体制改革重点工作意见的通知》指出，今年将“稳步推进人民币资本项目可兑换，建立合格境内个人投资者境外投资制度，研究推动符合条件的境外机构在境内发行人民币债券。”并指定由人民银行会同外汇管理局等负责此事。

QDII2，即允许境内个人投资者用所持外汇直接投资于国外的外汇、股票、基金、债券等市场。这是资本项目开放最重要的步骤，也是中国进行经济全球化布局的关键一环。其前身是“港股直通车”。

2007年8月，国家外汇管理局发布《开展境内个人直接投资境外证券市场试点方案》后，宣布了“港股直通车”计划，次日内地投资者就大批涌入香港市场查询和开户，香港股市大涨。导致央行担忧内地投资者的风险教育不足。