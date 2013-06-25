《汇市简讯》美元/坡元上涨，因中国股市续挫

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 美元/坡元上冲，因上海股市续跌，沪综指最新下跌3.80%
* 新加坡股市也削减稍早近1%的涨幅，最新上涨0.14%
* 美元/坡元最新报1.2760-1.2765，目前为止盘中介于1.2730-1.2764的区间交投
* 美元/坡元上升趋势不变，看向1.2970-1.3000。(完)
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