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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 11:58 BJT

《汇市简讯》美元/坡元上涨，因中国股市续挫

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* 美元/坡元上冲，因上海股市续跌，沪综指最新下跌3.80%

* 新加坡股市也削减稍早近1%的涨幅，最新上涨0.14%

* 美元/坡元最新报1.2760-1.2765，目前为止盘中介于1.2730-1.2764的区间交投

* 美元/坡元上升趋势不变，看向1.2970-1.3000。(完)

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