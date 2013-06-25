中国汇市：人民币早盘小幅走软，政策效应及半年末购汇的短时冲击犹在

* 早盘小幅下滑，与中间价开高背道

* 20号文购汇需求和半年末购汇的短时冲击犹在

* 7月前料区间弱势运行

路透北京6月25日 - 人民币兑美元即期 周二早盘小幅下滑至逾一个月低位，与中间价结束五连跌，自本月新低位置反弹的势头背道而驰。交易员称，20号文即将在6月底付诸实施，金融机构必须补充美元头寸，叠加半年末的购汇因素，对人民币即期市场形成短时冲击，料令人民币近期区间弱势运行。

上海一股份制行交易员称，隔夜美元指数并没有如前段时间一样强势上行，给人民币中间价以小幅上扬的喘息时机，此举并不出乎市场意料。不过，受政策和季节因素影响，美元买盘仍比较多，估计将推动人民币下探6.15元关口。

“今天大行有购汇的大单，（美元）价格就上去了一些，价格比较高，但购汇盘还是很多，...估计到7月份就能好一点。”上述交易员称。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.1477元，上日收报6.1451元。今日人民币兑美元中间价 为6.1767元，上日中间价为6.1807元。

不过亦有国有银行交易员指出，客盘并没见到什么大的购汇，市场看跌情绪比较浓。

上述股份制行交易员指出，虽然人民币短期区间弱势，但是否面临贬值拐点还很难说，目前市场受多个因素的短期冲击明显，至少要到7月之后才能更好判断人民币的走势。

东京汇市美元涨势周二在亚洲市场暂歇，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位官员淡化了市场对刺激政策很快结束的忧虑，不过围绕中国信贷紧缩影响的担忧仍对美元提供支撑。

流动性预期紧张继续施压中国股市，沪综指周二中午收挫3.80%；周一收市则暴跌5.3%，创出近46个月单日最大跌幅,并刷新逾半年收盘新低。

中国银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3090/40，上日尾盘为6.3130。

北京时间11:53，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1442/60元，上一交易日尾盘报6.1394元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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