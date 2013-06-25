《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--6月25日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 贵州乌江 26 13 12 6/27簿记建档 建设银行 AA+ 6/28 7/1 水电开发 兴业银行 ======================================================================================== 龙力生物 6.5 3 12 6/27簿记建档 华夏银行 AA- 6/28 7/1 ======================================================================================== 广西交通 30 15 12 6/28-7/1簿记建档 国开行 AA+ 7/2 7/3 投资集团 浦发银行 ======================================================================================== 广西投资集团 20 10 12 6/28簿记建档 国开行 AA+ 7/2 7/3 浦发银行 ======================================================================================== 江西高速公路 40 30 12 推迟发行 国开行 AAA -- -- 投资集团 民生银行 ======================================================================================== 大连国有资源 20 10 12 推迟发行 工商银行 AA -- -- 投资 ======================================================================================== 宁波城建 40 10 12 推迟发行 中信证券 AA+ -- -- 投资控股 国开行 ======================================================================================== 东南网架 6 3 12 推迟发行 中信银行 AA -- -- ======================================================================================== 保利协鑫 10 6 12 推迟发行 光大银行 AA -- -- ======================================================================================== 万达集团 18.5 9 12 推迟发行 建设银行 AA- -- -- ======================================================================================== 南通自来水公司 2.8 1.4 12 推迟发行 浙商银行 AA- -- -- ======================================================================================== 黑龙江高速 50 15 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 公路集团 ======================================================================================== 南京港集团 13 3 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 南京银行 ======================================================================================== 云内动力 10 6 12 推迟发行 交通银行 AA -- -- 光大银行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *长城电脑 10 5 3 7/2簿记建档 平安银行 AA 7/3 7/4 ======================================================================================= *伊犁农四师 4 4 5 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/4 国有资产投资 ======================================================================================== 穗恒运A 8.8 4.8 5 6/25簿记建档 华夏银行 AA 6/27 6/28 ======================================================================================== 湖南湘投控股 17 10 5 6/26簿记建档 建设银行 AA 6/27 6/28 集团有限公司 兴业银行 ========================================================================================= 中国南方 122 19 3 6/26簿记建档 建设银行 AAA 6/27 6/28 工业集团公司 19 5 中国银行 19 4 ======================================================================================== 亿利资源集团 60 5 5 6/27簿记建档 建设银行 AA 6/28 7/1 ======================================================================================== 成都高新投资 15 9 3 推迟发行 光大银行 AA+ -- -- 集团 民生银行 ========================================================================================= 营口港务集团 15.7 15.7 10 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- ========================================================================================= 四川龙蟒集团 18 10 5 推迟发行 农业银行 AA -- -- ========================================================================================= 陕西建工集团 6 3 3 推迟发行 中信银行 AA -- -- ========================================================================================= 重庆航运建设 7.5 5 5 推迟发行 建设银行 AA -- -- 发展有限公司 国开行 ======================================================================================== 广西机场 12 6 5 推迟发行 建设银行 AA -- -- 管理集团 兴业银行 ========================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 广东佛山 1.4 1.4 3 6/26簿记建档 国开行 AAA 6/27 6/28 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 江苏泰州 2 2 3 6/27簿记建档 南京银行 AAA 6/28 7/1 中小企业 (中债信用增进提供担保) ========================================================================================= 注:*代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 边竞)