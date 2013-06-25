台湾债市：五年公债殖利率回跌止稳，受10年新券标于区间下缘影响

* 10年新券标售结果暂时稳定军心 * 市场气氛仍犹豫不决，多空均谨慎 * 五年券殖利率或于较大区间来回 路透台北6月25日 - 台湾五年期公债102/2 殖利率周二回稳下 滑，主要受美债价格走高及10年新券标售结果略略偏多给予助力。不过市场气氛依旧谨慎， 多空追价意愿均不强烈，料明日以较大区间来回看待，先看1.02-1.06%。 市场交易人士指出，10年增额发行102/6R 得标利率落于1.46% ，贴近市场预估区间下缘，且银行业得标比重达54.58%，市场解读10年券在1.46%附近终端 买盘需求浮现，筹码不至于太过混乱，有助压低殖利率曲线，标售后即带动五年102/2及10 年102/6R殖利率向下修正。 〞标完后有一点轧空的味道，主要是买盘有进来。〞一证券商交易员说。 上述交易员表示，虽然市场对QE(量化宽松)退场的疑虑未能完全消散，但行情不可能是 一条线往上走，在国际及本地气氛仍相对保守的状况下，殖利率或以阶梯式弹5点、退3点的 阶梯式走法因应。短线上市场以区间盘看待，殖利率弹多买盘将视情况承接，而下方空间亦 不大，交易商或以短多获利了结操作。 美国公债价格周二亚洲时段持稳，隔夜反弹，指标10年期公债收益率(殖利率)自近两年 高位回落，不过投资者对美联储计划开始撤回刺激举措仍持谨慎态度。本地时间14:43时， 指标10年期公债 收益率报2.51%附近。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 102/2 -4.85 1.0345 1.0345-1.0770 140.5 10 102/6R -4.35 1.4300 1.4280-1.4660 46.0 * 表该券交易来高位 另一票券商交易员认为，10年增额券102/6R的标售结果虽令市场印证终端买盘仍有进场 意愿，但7月即将密集标售三期公债，交易员认为在短线国际盘变数仍多的情况下，仍待7月 23日及7月30日标售的20年及30年公债来确认殖利率曲线末端的定价水准。若是寿险业等长 券主要买家仍愿意以2.0%附近的利率持有30年券，将形成五年及10年券的殖利率上弹压力。 〞如果30年稳在2.0%，10年期的殖利率要往上有多少空间我也怀疑。〞上述交易员称。 交易员预估10年券102/6R明日交投区或落在1.41-1.46%的较大区间。 市场人士认为7月中旬标售的两年期公债因存续期较短，可略而不计。 本地筹码面看来暂时止稳军心，但美债走势瞬息万变，加上台湾股市 亦反应资 金撤离效应，连日走跌，仍是债市的负面因素，交易员认为仍不可小觑。台股今日收盘重挫 1.22%至五个月低位。 整体而言，交易员认为债市多空方向仍不清楚，且外部影响因素甚多，就算台湾基本面 及筹码面没有剧烈变化，仍需留意市场随时重新反应美国未来QE退场预期的突来变数。 年期 期别 收盘价 30 102/5 1.9930 20 102/3 1.8601 15 102/1 没有成交 10 102/6 1.4300 5 102/2 1.0345 2 102/4 没有成交 (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)