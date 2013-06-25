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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 14:49 BJT

台湾债市：五年公债殖利率回跌止稳，受10年新券标于区间下缘影响

* 10年新券标售结果暂时稳定军心
    * 市场气氛仍犹豫不决，多空均谨慎
    * 五年券殖利率或于较大区间来回

    路透台北6月25日 - 台湾五年期公债102/2  殖利率周二回稳下
滑，主要受美债价格走高及10年新券标售结果略略偏多给予助力。不过市场气氛依旧谨慎，
多空追价意愿均不强烈，料明日以较大区间来回看待，先看1.02-1.06%。
   
    市场交易人士指出，10年增额发行102/6R 得标利率落于1.46% 
，贴近市场预估区间下缘，且银行业得标比重达54.58%，市场解读10年券在1.46%附近终端
买盘需求浮现，筹码不至于太过混乱，有助压低殖利率曲线，标售后即带动五年102/2及10
年102/6R殖利率向下修正。
    
    〞标完后有一点轧空的味道，主要是买盘有进来。〞一证券商交易员说。
    
    上述交易员表示，虽然市场对QE(量化宽松)退场的疑虑未能完全消散，但行情不可能是
一条线往上走，在国际及本地气氛仍相对保守的状况下，殖利率或以阶梯式弹5点、退3点的
阶梯式走法因应。短线上市场以区间盘看待，殖利率弹多买盘将视情况承接，而下方空间亦
不大，交易商或以短多获利了结操作。 
    
    美国公债价格周二亚洲时段持稳，隔夜反弹，指标10年期公债收益率(殖利率)自近两年
高位回落，不过投资者对美联储计划开始撤回刺激举措仍持谨慎态度。本地时间14:43时，
指标10年期公债 收益率报2.51%附近。 
    
           收盘价                    涨跌幅    报价(%)         区间(%)    成交值
   年期      期别                    (基点)                             (亿台币)
      5     102/2                     -4.85     1.0345   1.0345-1.0770     140.5
     10    102/6R                     -4.35     1.4300   1.4280-1.4660      46.0
   * 表该券交易来高位
    
    另一票券商交易员认为，10年增额券102/6R的标售结果虽令市场印证终端买盘仍有进场
意愿，但7月即将密集标售三期公债，交易员认为在短线国际盘变数仍多的情况下，仍待7月
23日及7月30日标售的20年及30年公债来确认殖利率曲线末端的定价水准。若是寿险业等长
券主要买家仍愿意以2.0%附近的利率持有30年券，将形成五年及10年券的殖利率上弹压力。
    
    〞如果30年稳在2.0%，10年期的殖利率要往上有多少空间我也怀疑。〞上述交易员称。
    
    交易员预估10年券102/6R明日交投区或落在1.41-1.46%的较大区间。
    
    市场人士认为7月中旬标售的两年期公债因存续期较短，可略而不计。
    
    本地筹码面看来暂时止稳军心，但美债走势瞬息万变，加上台湾股市       亦反应资
金撤离效应，连日走跌，仍是债市的负面因素，交易员认为仍不可小觑。台股今日收盘重挫
1.22%至五个月低位。
    
    整体而言，交易员认为债市多空方向仍不清楚，且外部影响因素甚多，就算台湾基本面
及筹码面没有剧烈变化，仍需留意市场随时重新反应美国未来QE退场预期的突来变数。
    
       年期        期别                      收盘价 
         30       102/5                       1.9930
         20       102/3                       1.8601
         15       102/1                     没有成交
         10       102/6                       1.4300
          5       102/2                       1.0345
          2       102/4                     没有成交
 (完) 

 (记者 林妙容; 审校 林高丽)

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