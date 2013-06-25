路透基点：中国三江附属公司获得16亿元人民币贷款--RLPC

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点报导，中国三江精细化工昨日宣布，旗下附属公司已与中国三家银行签署一笔16亿元人民币(2.60亿美元)六年期贷款。

中国三江指出，由公司持股75%的浙江兴兴新能源科技有限公司，与中国银行嘉兴分行、中国建设银行嘉兴分行、及中国工商银行平湖支行签署这项贷款。

根据声明，这项贷款平均年利率6.55%，贷款可用等值的美元动用。

贷款资金用于投资固定资产、环氧乙烷产能扩充计划及纵向业务发展。

中国三江表示，贷款以兴兴新能源的固定资产作抵押。

签约仪式于6月18日举行。

尚无法联系上前述贷款银行。

根据公司官网，中国三江在2012年收购浙江兴兴的75%股本权益。

中国三江目前正在境外市场筹办一笔7,000万-1亿美元两年期贷款。远东国际银行担任牵头行兼簿记行(MLAB)及代理行。这笔贷款分为两部分，一为分期偿还的定期贷款，一为循环信贷。贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。本周将在中国浙江省举办实地访问。