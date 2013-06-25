中国债市动态：利率与信用债走势分化，中票等先前风险释放或尚不充分

路透北京6月25日 - 中国银行间市场周二早盘利率与信用债走势分化。市场人士表示，资金面紧张状况并未得到根本扭转，信用债先前止损释放并不充分，继续弱势；而利率债在经历了前期的大幅调整后，些许买盘浮现，推动部分券种收益率下探。

“利率债买盘多一点，中长期国开什么的，这个利率水平，有钱可以买一些，”北京一国有银行资深交易员称，“信用的话，卖方还在，但没上周那么着急卖了，价格也没上周那么离谱了。”

他进一步指出，资金面实际情况仍偏紧，倾向于边看边做；个人认为利率债和短融可以择价介入，然中票和企业债等前期调整尚不充分，除非买入价格很好，不然未来仍存调整压力。

银行间市场周二主要质押式回购利率 走势出现分歧，隔夜和14天继续回落，但七天品种在震荡中小涨。交易人士表示，除隔夜相对稍好外，一个月内各期限资金融入难度仍较大，流动性整体陷于紧绷局面难以前行。