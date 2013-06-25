中港个股：民生银行香港推“金融商品经理人”服务,民生国际控股筹建中

路透香港6月25日 - 中国中型股份制商业银行--民生银行 香港分行及贸易金融部周二宣布推出新的贸易金融服务--金融商品经理人("CFM",Commodity Finance Manager)，民生国际控股公司亦在筹建当中。

民生银行香港分行周二提供的新闻稿表示，新推出的CFM可通过多样的融资方式及交易管道，融合商业银行服务与投资银行服务，令企业客户在原材料采购、资源收购、产品销售等各方面获得便利。

民生银行香港分行行长林治洪称，目前，民生国际控股公司正在筹建当中。未来，香港分行和贸易金融部会充分发挥“贸金平台”、利用香港分行“海外平台”及民生国际控股为主的“投行平台”，通过CFM的创新服务，来巩固该行在贸易金融行业的领先地位。