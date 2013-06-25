台湾货币市场：短率徘徊既有区间，月底、季底效应下半周料最为明显

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 月底、季底效应下半周料最明显
* 月底资金流动性恐降低
* 季底冲刺放款令拆入需求增温
* 本周发票量偏少
记者 詹静宜
路透台北6月25日 - 时序迈入月底、季底，台湾银行间短率周二续稳在既有低位区间。银行调度人士认为，受到月底、季底效应的心理预期因素影响，市场保守气氛渐浓，银行间倾向提前调整积数，并避开落点在月底最后一个交易日，预料月底、季底资金紧缩效应将在下半周最为明显。
银行资金交易员表示，由于行库在月底、季底冲刺放款，及银行提前回补基数，月底银行间拆入需求增温；而银行间顾及季底银行风险适足率(BIS)计算，月底最后一个交易日不承作拆款的银行家数增加，届时台币资金供给方将减少，因此资金需求者皆提前做好资金调度，料月底前银行间隔夜拆款利率可能略向既有区间高位的0.388%靠拢。
“不会去赌最后一天，最后一天风险太高!”一位金控银行交易员说。
此外，外商银行调度人士指出，随着近期国际美元走强，台湾货币市场也比较缺美元，致美元拆款利率略走扬，而急需美元的银行在调度不到美元的情况下，转以调度台币再行换汇，也令近日台币供需稍紧一点。
交易员分析称，目前整体资金情势仍偏松，只是受到月底效应的心理因素影响，银行间操作心态保守，尽管月底最后一个交易日积数可补三天，但当日很多家银行都不承作拆款，致最后一个交易日资金流动性料将降低，因此避开落点月底比较安全，倒不是货币市场资金真得偏紧。
拆款中心资料 显示，经修正后周一超额准备为68亿台币，累计超额准备为负910亿，加计前期1%的超额准备为229亿台币。
本地时间11:50时，
**台币兑美元 升1.85角报30.165。
**台股 走跌0.54%，报7,716.00点；成交量 报604.98亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.386%。今日区间暂在0.386-0.390%，上日收在0.295-0.400%；一周拆款利率暂在0.388-0.430%，上日收在0.380-0.430%。
**本周发票量偏少**
在短票市场方面，一位大型票券商交易员表示，本周发票量偏少，主要考量季底资金紧缩效应，早以卖断或做RP方式避开短票落点在月底，今天发票量已偏少，月底前三天的单日发票量比今天还少，月底前短票利率料将维持在既有区间。
银行业者也提及，因应月底、季底效应，近期购买短票的需求减少，且月底发票量也少，月底短票成交量能略有降温。
至于国营企业台电周二标售一个月天期商业本票50亿台币，票券交易员称，标售利率较预期高1-2个基点，揣测因应半年报传统资金需求，导致市场资金流动性降低。
30天期短票利率仍以0.68-0.69%为主，与上日相同，少数大型行库成交在0.70%。
台湾央行今日存单到期金额1,259亿台币，存单发行金额待稍晚公布。
本周余日央行存单到期总额为9,848.45亿台币，到期量平稳，落点分别为周三334亿、周四2,627.25亿及周五2,383.7亿。
**RP利率持平**
债券市场附买回(RP)成交利率周二持于上日区间。市场人士指出，今日市场整体资金水位仍然宽松，主要是股市挫跌令投信端自股票型基金撤出；而证券商因公债殖利率近日大弹，亦减少持券部位，券源稀少、资金充裕的情势不变，令RP利率持平于低档。
虽然资金水位依旧高涨，不过市场也发现今日起季底因素渐次发酵，投信端偶有资金赎回，不过很快即被市场高涨的水位补足，让季底的影响主要显现在资金的快速流动上，而非紧俏。
“公债殖利率弹，我们几乎没有资金缺口，甚至出现正数，没有调度需求。”一位证券商交易员表示。
市场人士指出，不仅公债持券信心动摇，美联储会议后金融机构出脱公司债的情形也变多，令RP市场券源奇缺，询券的电话却没有断过。
多数交易员预料本周RP利率持平，除非周四央行理监事会议后对货币政策有不同陈述，牵动市场想像空间。但一般预料台湾央行仍以稳健为主，不致让市场过份动荡。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交落在0.64-0.65%，与上日大致相同；一个月期公司债RP利率主要交投在0.72-0.73%，也与上日相仿。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.55-0.61%不变；一个月内公司债RP利率交投区间亦落在0.60-0.67%的上日区间。(完) (集体采写 林妙容；; 审校 林高丽)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选