中国期市：流动性忧虑缓解助工业品反弹，农产品中粕类表现强势

中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1310 48,580 -0.08 382,018 黄金(au) 1312 257.90 -0.35 121,454 螺纹钢 (rb) 1310 3,456 -0.35 1,513,390 橡胶 (ru) 1309 17,375 1.16 139,076 大商所 豆粕 (m) 1401 3,161 1.38 1,311,468 豆油 (y) 1401 7,438 0.43 450,064 焦炭 (j) 1401 1,446 -0.82 279,564 郑商所 白糖 (sr) 1401 4,997 0.77 374,724 棉花 (cf) 1401 20,010 0.20 54,772 中金所 沪深300(if) 1307 2,112.8 -2.09 73,401 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 曾祥进)