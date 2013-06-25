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亚洲 | 2013年 6月 25日 星期二 15:53 BJT

中国期市：流动性忧虑缓解助工业品反弹，农产品中粕类表现强势

中国期市主要品种收盘信息：                                  
                                                  
 交易所  品种         合约     最新     涨跌幅%   持仓量(手)
 上期所  沪铜(cu)     1310     48,580     -0.08      382,018 
         黄金(au)     1312     257.90     -0.35      121,454 
         螺纹钢 (rb)  1310      3,456     -0.35    1,513,390 
         橡胶 (ru)    1309     17,375      1.16      139,076 
 大商所  豆粕 (m)     1401      3,161      1.38    1,311,468 
         豆油 (y)     1401      7,438      0.43      450,064 
         焦炭 (j)     1401      1,446     -0.82      279,564 
 郑商所  白糖 (sr)    1401      4,997      0.77      374,724 
         棉花 (cf)    1401     20,010      0.20       54,772 
 中金所  沪深300(if)  1307    2,112.8     -2.09       73,401 
                                                  
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指
 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完)
 
 (发稿 丁琦；审校 曾祥进)

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