《热点透视》长期因素终将证明铜价比铁矿石更坚稳

(本文作者为热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Kevin Allison 编译 蔡美珍

路透伦敦6月24日 - 在遭到缩减货币刺激政策相关讨论重创之前，其实铁矿石及铜价早已远低于金融危机过后所及高位。这波跌势可能尚未结束，不过一旦出现转折，铁矿石应该会率先反弹。铜需求可能要花上两年时间才能消化全球性的供应过剩。然而，在这之后，从地质因素来看，铜应该是比较安稳的投资。

今年以来，铁矿石价格大跌25%，修正幅度大于铜价的17%左右跌幅。中国经济成长减速，使铁矿石及铜皆受到影响，但铁矿石可以算是比较不容易受到央行官员谈话影响。铁矿石的交易绝大多数仍掌握在生产商及使用方手上，而金融炒家则在铜市扮演要角。

目前，铜有供应问题。铜产业需要时间来应对2003年展开的大宗商品普涨走势，但根据法国巴黎银行的资料，去年铜产量增加3.7%，比之前四年合计增幅还要多。力拓 希望它在蒙古的奥尤陶勒盖项目很快就能开始出货铜精矿。多数分析师预期，今年和明年都将出现铜供应过剩。法巴预测铜价还要再跌10%，跌到每吨6,000美元左右。

不过从2015年开始，地质因素将主导情势。许多铜矿已经年代久远，处于长期性产量下滑局面。值得开发的新矿藏并不多--蒙古奥尤陶勒盖铜金矿是例外。根据美国地质调查局资料，全球最大铜产国--智利的铜矿储量只能再供应35年。

铁矿石的情况则大不相同。以目前生产速度计算，澳洲Pilbara地区的铁矿石储量足以持续开采约70年。虽然矿储量数据会有变动，但在这两种金属价格都仍然相对偏高之时，从矿储量的估计开采年限来看，铜价应该要涨得更多，长期来看才能确保足够的供应。

铁矿石不仅是储量充足，也容易开采。铜矿业者的未来产量还要指望秘鲁及刚果民主共和国等充满变数的地区，反观力拓已计划两年后将Pilbara铁矿石产量提高50%以上，而且几乎没有什么工程或法律上的问题。