路透专访：八家外国央行参与离岸国债标售，因人民币国际化推进--交行

马来西亚期市：棕榈油期货创下五个月来最大单日涨幅，因出口前景良好
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透香港6月26日 - 负责今年离岸国债独家发行、交存以及财务代理行的中国交通银行 周三表示，此次国债面向央行发售部份共吸引八家央行参与，较去年增加三家。反映出人民币国际化推进，市场对人民币资产需求昇高。
交行环球金融市场部总经理张卫中接受路透电话专访指出，亚洲、非洲及南美洲均有央行参与。他并未给予其他细节。
“无论从量和家数来说，国外央行对于配置人民币资产的兴趣正在增加，“张卫中说，＂这是人民币国际化的结果。＂
2013年首次离岸国债标售结果今日出炉，面向机构投资者发售的100亿元中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。
另外面向央行发售的30亿元，则获得54.8亿元资金投标，投标倍数比为1.83。张卫中表示，去年共有五家央行参与总额20亿元标售。
张卫中表示，近期资金面因为季节性因素较为波动，但国债为债信优良的投资工具，相信在资金短暂纷扰结束，国债长期投资价值将展现。(完)
(记者 李珊珊/赵红梅; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月5日 - 马来西亚棕榈油期货周三创下逾五个月来最大单日涨幅，追随食用油涨势，而且受斋月需求影响，4月棕榈油出口前景亮丽。
路透新加坡4月5日 - 柴油东方-西方价差周三仍处于正区域，贸易消息人士称这抑制了船货从亚洲流向欧洲。 贸易商称，印度柴油船货继续前往新加坡，而不是向欧洲，因期货转掉期仍为正值。 中国计划对一些成品油征收消费税，比如混合芳烃、轻循环油和稀释沥青。 4月1日止当周日本的航煤和煤油库存较前一周下降，而柴油库存则攀升。 埃克森美孚(Exxon Mobil)周三表示，正就收购裕廊芳烃集团(JAC)在裕廊岛的资产进行磋商。 两位消息人士称，台湾中油公司在3月底已关闭位于Talin炼厂的一个汽油生产装置，该装置将停产约20天。 这两座催化裂解装置(RFCC)总的日产能为8万桶，每月可最多产出18万吨或约152万桶汽油。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成，一笔航煤交易达成。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。