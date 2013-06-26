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货币新闻 | 2013年 6月 26日 星期三 16:08 BJT

路透专访：八家外国央行参与离岸国债标售，因人民币国际化推进--交行

路透香港6月26日 - 负责今年离岸国债独家发行、交存以及财务代理行的中国交通银行 周三表示，此次国债面向央行发售部份共吸引八家央行参与，较去年增加三家。反映出人民币国际化推进，市场对人民币资产需求昇高。

交行环球金融市场部总经理张卫中接受路透电话专访指出，亚洲、非洲及南美洲均有央行参与。他并未给予其他细节。

“无论从量和家数来说，国外央行对于配置人民币资产的兴趣正在增加，“张卫中说，＂这是人民币国际化的结果。＂

2013年首次离岸国债标售结果今日出炉，面向机构投资者发售的100亿元中，三年期中标利率为2.87%，高于市场预期；首次发行的30年国债则以3.95%定价，接近市场预估区间3.80-4.00%的高档。

另外面向央行发售的30亿元，则获得54.8亿元资金投标，投标倍数比为1.83。张卫中表示，去年共有五家央行参与总额20亿元标售。

张卫中表示，近期资金面因为季节性因素较为波动，但国债为债信优良的投资工具，相信在资金短暂纷扰结束，国债长期投资价值将展现。(完)

(记者 李珊珊/赵红梅; 审校 杨淑祯)

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