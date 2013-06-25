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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 14:07 BJT

金属期市：伦铜一度触及6,602美元的2010年中以来低点

路透6月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜 周二盘中一度跌至每吨6,602美元，为2010年中以来最低，因担心中国经济成长。(完)

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