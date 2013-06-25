中国新债：短融和中票近来频现推迟发行，资金吃紧一级市场亦未能幸免

路透上海6月25日 - 中国银行间市场资金困局，在大幅推高回购利率和二级市场现券收益率同时，一级市场亦未能幸免。除国开行取消原定于周二增发的四期浮息债外，短融和中票的推迟发行公告近来亦密集出现。

自上周尾段开始，中国债券信息网和上海清算所发行页面开始频繁出现推迟发行公告，其中仅中债网，自上周四(20日)以来，即有逾10个发行人宣布推迟已确定簿记建档日期的发行，或更改原定于今年第二季度发行的发行计划。

究其原因，近来不断紧绷的资金面被市场认为是罪魁祸首。

“大家都缺钱，(发新债也)缴不了款。”北京一券商研究员表示。

利率债方面，上周国开行和农发行均调低了当周发债计划规模，财政部续发行的10年国债中标收益率高于预期，且边际偏高；国开行周一并宣布，取消原定于周二(25日)第二次增发的23-26期定存基准浮息金融债(“F4”)，后续发行计划另行公告。

另外，也有交易员指出，除资金紧张外，二级市场现券收益率近来升势过快，以及走势波动性太大，也在一定程度上抑制了发行主体赶在此时融资愿意。

以评级为AA+，期限五年的银行间市场中票到期收益率曲线AA+IC5YY=CDC为例，6月以来一路上行，目前升至5.30%附近，较月初水平涨逾40个基点(bp)。