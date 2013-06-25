路透基点：阿里巴巴80亿美元贷款案即将结案，13家银行参与银团组建

路透香港6月25日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，阿里巴巴集团的80亿美元三档贷款案即将结案，有13家银行参与银团组建，承贷总额逾30亿美元。

消息人士透露，中国银行、法国巴黎银行、台湾银行、ING Bank、平安银行和法国兴业银行是最新加入的银行。额度分配方案将会很快敲定。

一如先前报导，本案已获得另外七家银行的贷款承诺(6月14日报导)。

有九家银行担任这笔融资案的安排行，这九家银行将平均包销融资。签约活动已经在4月30日完成。这些银行包括澳新银行、花旗集团、瑞士信贷、星展银行、德意志银行、汇丰、摩根大通、瑞穗实业银行和摩根士丹利。

这笔80亿美元融资分为25亿美元三年期定期贷款、15亿美元三年期循环信贷和40亿美元五年期定期贷款。循环信贷部分不采用银团贷款方式。

三年期贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码225个基点；五年期贷款利率为加码275个基点。

银行受邀按比例以三种档次承贷三年期和五年期贷款，级别分为2亿美元、3亿美元和5亿美元。三个级别的综合收益分别为314个基点、307个基点和300个基点。

综合收益的计算是基于贷款年限，三年期贷款的平均年限为2.83年，五年期贷款的平均年限为4.11年。