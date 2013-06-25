国际油市：布兰特原油跌破101美元，中国流动性及美联储政策引发需求担忧

“大家更加放心美国已达到持久复苏，但中国的情况看来恶化。然在美国，即使其经济看来像是在复苏，石油需求却不是如此，因此看来基本面疲弱，”三菱商事驻东京的石油风险主管Tony Nunan表示。

0510GMT时，布兰特原油期货 下跌0.36美元至100.80美元，稍早曾触及日低100.70美元，且和周一创下的三周低位99.67美元相去不远。美国原油期货 跌0.51美元至每桶94.67美元。

“我认为100美元是布兰特原油的支撑位。油价走弱大都和中国有关，中国的总经情况看来不佳，”Nunan表示。

美元走坚，此前美联储概述缩减刺激计划的时间表，也让商品承压，因为对持有其他货币者而言，以美元计价的商品变得更加昂贵。

加拿大每日可输送近100万桶艾伯塔省油砂油的大型输油管线周一仍关闭，因周末时一条小型管线发现原油泄漏。

根据路透对六位分析师的调查显示，6月21日止当周美国商业原油库存平均可能减少200万桶，因进口下滑且炼油活动增加。

对叙利亚内战殃及其他国家的担忧升高，伊拉克发生致命炸弹攻击，以及黎巴嫩冲突事件等，则支撑油价。(完)

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