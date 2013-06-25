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货币新闻 | 2013年 6月 25日 星期二 13:45 BJT

台湾股市：收低94.8点至五个月收盘低位，橡胶类股挫跌

路透6月25日 - 台湾股市周二下滑1.2%至五个月收盘低位，橡胶类指数 挫跌3.6%，跌幅居前。

加权股价指数 收低94.8点至7,663.23点。

电子类指数 跌0.7%，金融保险类指数 下挫1.8%。

初步数据显示，大盘成交值 为928.84亿台币，上交易日为835.23亿。(完)

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